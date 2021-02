Arrêté dès son retour au pays le 17 janvier, l’opposant russe Alexeï Navalny, a été condamné ce mardi 2 février à trois ans et demi de prison. L’homme est accusé d’avoir violé une mesure de contrôle judiciaire durant la période où il était en convalescence en Allemagne après avoir été victime d’un empoisonnement. Après l’annonce de la condamnation, les réactions de plusieurs dirigeants, principalement occidentaux, n’ont pas tardé à surgir.

Que ce soit du côté de la France, l’Allemagne ou des Etats-Unis, les chefs d’Etat et de gouvernement ont dénoncé la condamnation et appelé à la libération « immédiate » d’Alexeï Navalny. « Un désaccord politique n’est jamais un crime. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables », avait réagi le président français Emmanuel Macron via twitter.

La libération immédiate et sans conditions d’Alexeï Navalny

Les Etats-Unis ont également exprimé leur « profonde préoccupation », appelant la Russie à libérer Alexeï Navalny « immédiatement et sans conditions ». « Tout en travaillant avec la Russie pour défendre les intérêts des Etats-Unis, nous allons nous coordonner étroitement avec nos alliés et partenaires afin que la Russie rende des comptes pour n’avoir pas respecté les droits de ses citoyens », a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

Une tentative d’ingérence directe

Toutefois, Moscou perçoit mal ces réactions, qu’il considère comme « une tentative d’ingérence directe » pour des motifs politiques. Intervenant ce mercredi 3 février 2021 sur la chaîne russe RBK TV à propos des déclarations du président français concernant la condamnation de l’opposant, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, a dit être étonnée des « tweets et déclarations presque identiques […] publiés à la mitrailleuse » par les pays occidentaux.

La porte-parole de la diplomatie russe a affirmé que presque toutes les déclarations des ministères des Affaires étrangères occidentaux étaient presque identiques. Maria Zakharova a qualifié cette similitude suspecte « d’une démarche politique planifiée à l’avance. » « Il s’agit ici d’une tentative d’ingérence directe dans les affaires d’un État souverain », a-t-elle martelé. Elle a accusé ses collègues diplomates d’être politiquement motivé dans leur déclaration.