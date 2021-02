Les réseaux sociaux ont pris une importance certaine dans les relations humaines. De nombreuses personnalités, en passant par les scientifiques, les sociologues, les psychologues ou même des humoristes, sont d’accord pour dire que les activités sur les réseaux sont devenues en notre ère une composante essentielle de notre vie en société. Sur Internet, tout ou presque pouvait être partagé et bien des gens ne s’en privaient pas. Pour une nigériane en tous cas, les ‘’suiveurs’’ et internautes ont été pour elle et en l’espace de quelques heures, à la fois des amis avec qui elle avait partagé sa joie, et de bonnes âmes qui ont compatit à sa peine.

Une Mercedes de trouvée, une mercedes de perdue…

Une histoire a abondamment animé ces derniers jours les réseaux sociaux nigérians. Et cette fois ce n’était ni la déclaration d’un homme politique célèbre, ni une indiscrétion sur une star qui faisait le buzz ; mais plutôt l’histoire, ou plutôt le fait divers dont une nigériane a été l’actrice principale. Dans une courte vidéo qu’elle a partagée , l’on pouvait voir la femme nigériane rayonnante, présenter avec une fierté évidente sa nouvelle acquisition : une Mercedes Benz flambant neuve de 9 millions de nairas selon la presse locale.

Dans la vidéo postée sur twitter, on pouvait voir la magnificence calfeutrée de l’habitacle de la voiture et la pureté des lignes extérieures de la Benz. Des suiveurs séduits se sont précipités vers sa chronologie pour la féliciter pour son acquisition. Mais très vite, ou plus précisément à peine quelques heures plus tard, les félicitations ont donné place à des mots de compassion et de consolation. Dans un autre clip associant la précédente vidéo, on pouvait voir la voiture tout en flammes entrain de se consumer au bord de la route dans une ville visiblement isolée.