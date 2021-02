Un OVNI (Objet volant non identifié) a été vu par un pilote de la compagnie aérienne, American Airlines. Les faits se sont déroulés le dimanche 21 février 2021, aux Etats-Unis, à l’ouest de la ville de Des Moines, à 1h20 du matin CST. L’information a été donnée par le bloggeur et « intercepteur radio », Steve Douglas qui a enregistré une conversation entre le pilote et le centre Albuquerque Air Traffic Control.

« Il se déplaçait très vite, juste au-dessus de nous »

Dans l’audio, le pilote du vol AA 2292 informe donc ce dernier avoir vu un objet d’une forme cylindrique, qui volait au-dessus de l’appareil qu’il conduisait. « Avez-vous repéré une cible (radar) ? Nous avons vu quelque chose juste au-dessus de nous – je déteste dire cela mais ça ressemblait à un long objet cylindrique presque comme un missile de croisière. Il se déplaçait très vite, juste au-dessus de nous » peut-on entendre dans la conversation prise par Steve Douglas. Le site The War Zone qui a obtenu l’enregistrement a joint American Airlines pour davantage de précisions. Celui-ci a dans un premier temps dit n’avoir pas eu connaissance d’un tel incident.

American Airlines confirme l’incident

Au regard du fait que le site disposait déjà de l’enregistrement, la compagnie aérienne a changé de version. « À la suite d’un debrief avec notre équipage et de ces informations complémentaires, nous pouvons confirmer que cette transmission radio provenait bien du vol 2292 d’American Airlines du 21 février. Pour toute question supplémentaire à ce sujet, nous vous encourageons à contacter le FBI » a confié American Airlines. Dans une interview accordée à Fox News, le porte-parole du FBI, Frank Connor, a déclaré que le bureau fédéral d’investigation « est au courant de l’incident signalé ». Cependant, il n’a pas précisé si le FBI allait enquêter sur l’OVNI.