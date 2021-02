D’après le site BGR qui a révélé l’information, il s’agit de la plus grande compilation d’informations d’identification d’utilisateurs piratées et jamais rendue publique sur Internet. Ce sont en effet, plus de 3,2 milliards de logins et de mots de passe volés, le tout compilé dans une grande base de données qui ont été publiées sur des forums de piratage. Ces données concernent notamment des comptes Hotmail, Gmail, Netflix et LinkedIn. Baptisée Compilation of Many Breaches (Comb) ces données piratées et publiées sont une compilation de brèches passées diffusées en ligne.

Les informaticiens la décrivent comme la « mère de toutes les fuites ». D’après BGR, « au moins une partie de vos données est presque certainement prise en compte dans cette faille ». Selon CyberNews par ailleurs, ce sont 15,2 milliards de comptes piratés et plus de 2,5 milliards d’e-mails uniques au total, qui ont été récupérés par les hackers. Si BGR est presque sûr qu’une « partie de vos données est presque certainement prise en compte dans cette faille, » qui pourrait être utilisé par les pirates pour accéder à vos e-mails, ou même utiliser ces logins et mots de passe pour pénétrer d’autres comptes qui ont les mêmes mots de passe, il y a toutefois un moyen d’y échapper.

Changer de mot de passe

La première des choses à faire est de vérifier si vos données sont prises en compte par la liste à travers un moteur de recherche mis en place par CyberNews. Une fois la vérification faite, et que vous vous rendez compte que votre compte est impliqué, alors il vous reviendra de changer de mot de passe. Pour sécuriser d’avantage votre compte, il est conseillé d’activer un accès à deux facteurs.