Un rappeur s’est caché dans une université pour ne pas être arrêté par les forces de l’ordre. Il s’agit en effet du rappeur de nationalité espagnole Pablo Hasel, qui devait commencer à purger une peine de prison de 9 mois, pour des tweets dans lesquels il avait traité les forces de l’ordre de « mercenaires de merde », tout en les accusant d’assassinats et de tortures.

Il attaquait également la monarchie

Sur son compte Twitter, Pablo Hasel a écrit : « Je suis enfermé dans l’université de Lérida avec suffisamment de personnes solidaires. Ils devront user de la force pour entrer, m’arrêter et m’incarcérer ». L’information a été confirmée par une porte-parole de l’université dans un entretien accordé à un média français. Cette dernière a par ailleurs souligné que près de « 20 personnes » le soutiennent, précisant que la police n’était pas sur les lieux et que la situation était calme. Notons que Pablo Hasel devait aller en prison, au plus grand tard, dans la soirée du vendredi 12 février dernier pour entamer sa peine. Dans ces tweets, il attaquait également la monarchie.

« Ils devront venir m’enlever »

Dans un entretien téléphonique accordé à un média français le vendredi, il avait déclaré qu’« ils devront venir m’enlever et cela servira aussi à dépeindre l’État sous son vrai visage, celui d’une fausse démocratie ». Pour rappel, le rappeur a reçu plus de 200 soutiens du monde culturel hispanophone, lors de manifestations qui ont eu lieu au cours de ces dernières semaines. Au rang de ces derniers figure l’acteur Javier Bardem et le réalisateur Pedro Almodovar, qui ont signé une tribune en faveur de Pablo Hasel.