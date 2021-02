Journée marathon pour chaque membre des trois duos de candidats retenus dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2021 au Bénin. Patrice Talon, Mariam Chabi Talata, Corentin Kohoué, Irénée Agossa, Alassane Soumanou et Paul Hounkpè se soumettent, depuis cette matinée du jeudi 18 février 2021, le processus de visite médicale. Ils se sont rendus à la Cour constitutionnelle. Là-bas, le collège de trois médecins retenus par la haute juridiction a procédé au prélèvement sanguin et la prise de tension à chacun des candidats au poste de président et ceux au poste de vice-président.

Après cette première étape, les six candidats ont pris la route du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) pour la suite des examens à réaliser. Ils doivent se rendre à 16h au Centre d’imagerie médicale Sèzo à la Haie vive à Cotonou pour la radiologie. Et c’est après ces différentes étapes qu’ils vont retourner à la Cour constitutionnelle à 17h pour les tests complémentaires avec le psychiatre et le médecin interniste sauf le duo Talon-Talata qui, selon le candidat Patrice Talon, a fini toutes les étapes de la Cour constitutionnelle ce matin. C’est ce duo formé par Patrice Talon et Mariam Talata Zimé qui a enclenché le processus de la visite médicale ce jeudi matin. «Je vais bien sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait mes ambitions à servir davantage le pays », a déclaré Patrice Talon juste après l’étape de la Cour constitutionnelle ce jeudi matin. Il a ajouté : «On continue. Mais je ne reviendrai plus ici (à la Cour constitutionnelle Ndlr) ».

Pour rappel, les trois médecins désignés pour certifier de la bonne santé des candidats sont Lucien Dossou-Gbété, Interniste et président de la Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, Léopold Houétondji Codjo, Médecin cardiologue, agrégé en cardiologie à la Faculté de médecine de l’université de Parakou et Grégoire Magloire Gansou Professeur de psychiatrie à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. Ils ont prêté serment jeudi 11 février 2021 devant les sages de la Cour constitutionnelle. Les trois duos candidats en lice pour la présidentielle du 11 avril prochain sont Alassane Soumanou-Paul Hounkpè de FCBE, Corentin Kohoué-Irenée Agossa, les transfuges du parti Les Démocrates et Patrice Talon-Mariam Talata Zimé, de la mouvance présidentielle.