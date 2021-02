C’est fait. Lancé le lundi dernier, le dépôt des déclarations de candidature pour l’élection présidentielle d’avril 2021 a pris fin ce jeudi 4 février à minuit. Et la Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré une vingtaine de déclarations de candidature. Une vingtaine de déclarations de candidatures ont été enregistrées. Au terme de ces quatre jours d’enregistrement, tout le monde a vu le parti Les Démocrates dépiécé.

Après les quatre déclarations de candidatures enregistrées lors des trois premiers jours, la dernière journée, celle de ce jeudi a été une journée infernale pour l’équipe de la CENA chargée d’enregistrer les déclarations de candidature. Elle a enregistré une quinzaine de candidatures ce jeudi. A regarder de près, on peut classer les candidatures en quatre catégories. La première est celle des candidats qui sont venus à la CENA en singleton. Ceux-là se sont faits enregistrer sans colistiers et sans parrains. Autant dire que ces candidatures vont être, à coup sûr, rejetées puisque le code électoral fait obligation à tout candidat d’avoir un vice-président et au moins 16 parrains (maire ou député ou maire-député). Dans cette première catégorie on retrouve les candidats comme Patrice Ago Simenou (déjà recalé en 2011 et en 2021), Ganiou Soglo, Ahounou Eudes Houessou et Françoise Bayido Hounsou.

La deuxième catégorie de candidats qui ont des colistiers mais dont on est presque sûr qu’ils n’ont pas les parrains requis. Ceux-là aussi vont être recalés après l’étude des dossiers par la CENA. On peut citer dans ce lot, les candidats tels que Daniel Édah, Lucien Kinninnon, Nathanaël Koty, Corentin Kohoué, Yannick Emmanuel Dossou, Brice Fifonsi Mensah, Samson Koffi d’Ameida, Victorin Denonwoema, Samuel Batcho et Yacoubou Bio Sawé. La troisième catégorie est celle des candidats qui ont des colistiers mais qui refusent d’aller négocier le parrainage. Ceux-là aussi devraient être recalés. Il s’agit des candidats comme Joël Aïvo et Rechya Madougou. La dernière catégorie est celle des candidats qui ont les parrains requis et des colistiers. Ceux-là gardent l’espoir d’être sur la ligne de départ après l’étude des dossiers. C’est dans cette catégorie que se trouvent les candidats Patrice Talon, Alassane Djimba Soumanou et avec beaucoup de doute Tolèba Soumanou.

Les démocrates divisés

Au soir de ce jeudi 4 février 2021, une formation politique a perdu des plumes. Il s’agit du parti Les Démocrates. Cette formation de l’opposition a étalé au grand jour ses dissensions quand il a été question de désigner son duo présidentiel. Les membres de ce parti n’ont pas su faire l’unanimité autour d’un duo. Et c’est ce qui a gonflé le nombre de candidatures enregistrées par la CENA. Après le retrait du parti de l’accord de ce jeudi, le parti Les Démocrates a décidé de maintenir son duo Reckya Madougou-Patrice Djivoh. Mais, Samuel Batcho, Yacoubou Bio Sawé et Iréné Agossa sont allés contre le choix du parti. Ils sont allés avec leurs colistiers enregistrer leurs déclarations de candidatures. Il en est de même pour Corentin Kohoué, membre du parti. De sorte que le parti se retrouve avec quatre duos présidentiels. Les regards sont à présents tournés vers la CENA qui va étudier les dossiers et publier la liste provisoire des candidats retenus.

Liste des candidats et leurs colistiers