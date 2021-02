Annoncée pour la période du 10 au 15 février 2021, la commission électorale nationale autonome a rendu publique ce Vendredi 12 février, la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle prochaine. Trois duos ont tiré leurs épingles du jeu à l’issue de la phase d’étude des dossiers. On note deux duos de l’opposition et l’équipe de la mouvance au pouvoir. Il reviendra à la cour constitutionnelle de rendre définitive la liste après étude et contrôle.

La nouvelle a envahi la toile en début de soirée du vendredi 12 février 2021. La commission électorale nationale autonome, institution électorale en charge de l’organisation du scrutin présidentiel a levé l’équivoque et le doute qui planent depuis la fin du dépôt des dossiers. À en croire Emmanuel Tiando, Président de la Céna, “trois dossiers sont provisoirement recevables et peuvent participer à l’élection présidentielle du 11 avril prochain“.

Il s’agit des duos Alassane Soumanou Djemba-Paul Hounkpè du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent, Patrice Talon-Mariam Chabi Talata de la mouvance au pouvoir et de Irenée Agossa-Corentin Kohoué récemment exclus du parti Les Démocrates et se réclamant de l’opposition. Sauf cataclysme, ces trois duos s’affronteront dans deux mois pour la bataille à la succession où non de l’actuel locataire de la Marina.