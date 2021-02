La décision de la Cour constitutionnelle qui confirme la liste des duos candidats pour l’élection présidentielle d’avril 2021 a été transmise à la Commission nationale électorale autonome (CENA). L’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a aussitôt publié la liste définitive des duos qui doivent prendre part à l’élection présidentielle d’avril 2021. Et chacun est donc fixé sur les duos qui sont sur la ligne de départ.

Ainsi, les duos Patrice Talon-Mariam ChabiTalata, Alassane Soumanou- Paul Hounkpè et Irénée Agossa-Corentin Kohoué sont définitivement retenus pour prendre part à la présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 11 avril prochain. Après la visite médicale passée par chaque duo le jeudi 18 février 2021, le collège des trois médecins retenus par la haute juridiction, a transmis son rapport sur la santé de tous les candidats à la Cour le vendredi dernier.

Et ce lundi 22 février 2021, la Cour constitutionnelle a examiné le rapport et a décidé de confirmer la liste des candidatures envoyée par la CENA. La Cour va aussi notifier à chaque candidat sa décision. Ainsi donc, les 17 autres candidats recalés par la CENA sont définitivement hors course. Et le processus électoral va suivre son cours conformément au calendrier établi.