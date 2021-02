Le processus électoral pour la présidentielle d’avril 2021 au Bénin se poursuit malgré tout. Après la publication de la liste définitive des duos candidats retenus pour prendre part à cette élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de franchir une nouvelle étape. Conformément à son calendrier, elle a procédé, ce jeudi 25 février 2021 à son siège, au tirage de la position que chaque duo doit occuper sur le bulletin unique.

On connaît le positionnement des duos candidats sur le bulletin unique pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Au terme de ce tirage, c’est le duo formé par Corentin Kohoué et Irené Agossa occupe la première position. Celui de Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) formé par Alassane Soumanou et Paul Hounkpè se positionne en deuxième place.

Le duo Patrice Talon et Mariam Chabi Talata porté par les cinq partis politiques de la mouvance est en troisième position. Pour rappel, c’est ces trois duos qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle après la visite médicale et les enquêtes d’usage.