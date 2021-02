Le parti Les Démocrates ne comptent pas s’en tenir au choix du Front pour la restauration de la démocratie (FRD), Collectif de l’opposition. Le Front dans un communiqué a porté son choix sur le duo Joël Aïvo (candidat au poste de président) et Rechya Madougou (candidate au poste de vice-président). Mais, il se susurre que dans le rang des démocrates, ce duo ne passe pas et même que la conseillère spéciale de Faure Gnassingbé n’accepte pas d’être la colistière de l’universitaire Aïvo.

Ainsi, le parti a décidé de maintenir son duo formé par l’ancienne ministre de Boni Yayi, Rechya Madougou (candidate au poste de président) et de l’ancien député Patrick Djivoh (candidat au poste de vice-président). Le duo est déjà dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour déposer sa déclaration de candidature. Le duo est accompagné par Éric Houndété, président du parti et Nourénou Atchadé, vice-président du parti. Face à cette volte-face du parti, Les Démocrates, le professeur Joël Aïvo a décidé de former un duo avec l’ambassadeur Moïse Kérékou. Pour l’heure, ce duo n’est pas encore au siège de la CENA. A noter que le président de la République Patrice Talon a déjà envoyé ses émissaires avec sa colistière Mariam Chabi Talata Zimé à la CENA pour le dépôt de son dossier de déclaration de candidature.