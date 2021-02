Alors que tout le monde attend la liste provisoire des candidats retenus par la CENA pour l’élection présidentielle d’avril 2021, la Cour constitutionnelle s’active pour jouer sa partition. Conformément aux textes en vigueur, la Cour constitutionnelle a procédé par décision EP 21-002 du 04 février 2021 à la désignation les trois médecins qui vont examiner les candidats aux postes de président et de vice-président. Et elle a reçu ce mercredi 10 février 2021, le serment du collège des trois médecins désignés.

Ce collège doit constater l’état général de bien-être physique et mental des candidats à la présidentielle 2021 au Bénin. Les sept sages de la Cour étaient présents à cette cérémonie de prestation de serment. Les trois médecins désignés pour certifier de la bonne santé des candidats sont Lucien Dossou-Gbété, Interniste et président de la Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, Léopold Houétondji Codjo, Médecin cardiologue, agrégé en cardiologie à la Faculté de médecine de l’université de Parakou et Grégoire Magloire Gansou Professeur de psychiatrie à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou.

La mission assignée à ces trois médecins est de procéder à la discussion diagnostique de chaque candidat en vue de retenir le diagnostic final. Ils doivent établir un rapport médical unique pour chaque candidat selon le même protocole classique dans lequel seront consignées les anomalies et la conduite à tenir ainsi que les commentaires subséquents et de tirer la conclusion qui s’impose. Alors, devant les sages, ces médecins ont pris l’engagement d’examiner chaque candidat suivant les principes de la charte de la médecine, et de rendre les résultats exacts conformément aux dispositions prévues par la constitution béninoise.