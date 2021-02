La question de la participation du parti Les Démocrates à la présidentielle d’avril 2021 semble avoir évolué. Depuis le lundi 1er février 2021, les membres du parti multiplient les réunions sans trancher pour le moment sur les deux points essentiels qui sont : la participation à l’élection et le choix du duo présidentiel. Selon les informations glanées, deux camps s’affrontent. Il y a le camp des radicaux. Ceux-là qui ne veulent pas que le parti prenne part à l’élection sans que les préalables exigés par le parti ne soient effectifs et le second camp qui estime que le parti doit participer à l’élection.

Mais, il semble que les lignes ont bougées et que les membres se sont accordés sur la participation du parti à la présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 11 avril prochain. La coordination nationale a mis en place un comité chargé d’étudier les candidatures et de faire un rapport. Ce comité a enregistré huit candidatures. Quatre candidats ont été éliminés. Il s’agit de Iréné Agossa, ancien directeur général de la SONACOP, du Docteur Jean-Nazaire Tama, professeur à l’Université de Parakou, de Nourou Dine Saka Saley qui s’est désisté en faveur de Reckya Madougou et de Samuel Batcho, l’ancien directeur général du Port autonome de Cotonou et ancien coordonnateur du Millenium challenge account Bénin (MCA-Bénin).

Quatre candidats ont été retenus. Il s’agit de Reckya Madougou, ancienne ministre de Boni Yayi et actuelle conseillère spéciale de Faure Gnassingbé, de Eric Houndété, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et président du parti, de Moïse Kérékou, ex-ambassadeur, et de Bio Sawé Yacoubou. Le comité a déjà fini sa mission et les membres du comité ont été aperçus dans la nuit d’hier mardi au domicile l’ex-chef d’Etat, Boni Yayi à Cadjêhoun. Selon les informations reçues, le parti Les démocrates aurait déjà désigné ces deux candidats que sont Reckya Madougou et Eric Houndété. Les qutres candidats sont en attente au cas où il y aurait un désistement. Ces deux vont se retrouver ce mercredi 3 février 2021 pour s’accorder sur celui que sera au poste de président et celui qui va être vice-président. Après quoi, une plénière va se tenir pour statuer définitivement sur la question du duo présidentiel du parti.

Mécontentement

La candidature de Reckya Madougou rencontre déjà de contestations. Iréné Agossa estime que l’actuelle conseillère spéciale du président togolais Faure Gnassingbé, Reckya Madougou est parachutée dans le parti. Ceci dans l’optique de porter l’étendard du parti à la présidentielle 2021. Il informe que cette candidature aurait été imposée par un chef d’Etat de la sous-région. L’ancien directeur général de la SONACOP menace même d’aller déposer sa candidature à la CENA contre le choix du parti. Tout contre fait, le parti doit vite prendre ses responsabilités et trancher définitivement la question du duo présidentiel. Car, la clôture du dépôt des déclarations de candidature à la CENA est pour demain jeudi 4 février 2021.