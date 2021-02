Engagé dans les primaires au sein de son parti Les Démocrates, Nourou-Dine Saka Saley n’est pas allé au terme du processus. Dans un audio en date de ce vendredi 5 février 2021, le Juriste donne les raisons qui l’ont poussé à se retirer de la course. Il a priorisé les liens familiaux plutôt que son intérêt personnel. Membre fondateur du parti Les Démocrates Nourou-Dine Saka Saley a été invité le dimanche 31 janvier en soirée pour une audition lundi 1er février 2021.

«A cette date, je n’avais fait aucune démarche pour les pièces du dossier en respect de la ligne du parti qui revendiquait l’application de certains préalables pour la tenue d’un scrutin équitable », précise-t-il. Cependant, lors de l’audition, il a pris l’engagement et promis au comité de constituer son dossier en 24 heures (quitus fiscal y compris). «Je l’ai fait et je suis allé en montrer les preuves le lendemain mardi 2 février au comité », a rassuré le juriste.

C’est après cela qu’il a décidé de retirer sa candidature en raison et en respect de ses liens de famille avec Reckya Madougou. Car, il a découvert lors de l’audition du lundi 1er février que sa grande sœur était en course. Pour lui, «une procédure de sélection de candidats ne peut et ne doit supplanter les valeurs et principes de vie d’une personne et auxquels je suis attaché notamment le caractère sacré des liens d’une famille ».