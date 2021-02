Après sept mois de vol, le rover Perseverance a atterri dans un cratère sur Mars lors d’un atterrissage décris par la Nasa comme « les sept minutes de terreur ». Cet atterrissage a été suivi de près par le président américain Joe Biden à la télévision. Une heure de temps environ après l’atterrissage du rover, M. Biden a appelé le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, près de Los Angeles. Au cours de cet appel téléphonique, le président américain a évoqué sa fierté de la réussite de l’agence spatiale.

Lors d’une conférence de presse, le chef par intérim de l’agence spatiale, Steve Jurczyk a indiqué que les premiers mots du président étaient « ” Félicitations, gars “, et je savais que c’était lui. Je ne me faisais pas prendre, seul un président pouvait dire ‘’Félicitations, homme’’ ». « Il a dit à quel point il était fier de ce que nous avions accompli, » a ajouté Steve Jurczyk. Le président lui aurait également demandé « d’envoyer ses salutations » aux autres membres de l’équipe. Dans un message sur twitter plus tard, Joe Biden a également salué « le pouvoir de la science ».

Le plus grand et le rover le plus équipé

Conçu pour rechercher des signes de vie biologique, la Nasa a décrit Perseverance comme la plus ambitieuse de toutes les missions américaines sur Mars, remontant au survol du vaisseau spatial Mariner en 1965. Plus grand et plus équipé que les quatre précédents rovers, Perseverance doit en effet, s’appuyer sur les précédentes découvertes.

D’après les missions précédentes, de l’eau liquide coulait autrefois sur la planète rouge et du carbone et d’autres minéraux modifiés par l’eau et considérés comme des précurseurs de la vie y étaient présents. L’autre mission de Perseverance est de permettre de jeter les bases d’une future exploration humaine, y compris un dispositif pour convertir le dioxyde de carbone de l’atmosphère de Mars en oxygène pur.