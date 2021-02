Ce mercredi 17 février 2021, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir intercepté des avions français qui s’approchaient de sa frontière en patrouillant au-dessus de la mer Noire. D’après les précisions du ministère, la défense aérienne russe a dépêché deux chasseurs Su-27 qui sont allés à la rencontre d’un ravitailleur KC-135 et de deux Mirage 2000 français qui ont été détectés au-dessus des eaux internationales de la mer Noire en ‘’s’approchant’’ ​des frontières russes.

« Une fois que les appareils étrangers ont fait demi-tour et ne se dirigeaient plus vers les frontières de la Russie, les deux chasseurs russes sont retournés à leur base » ​, a déclaré la partie russe précisant que cette interception avait eu lieu « conformément aux règles internationales ». En effet, c’est une habitude pour les chasseurs russes de s’approcher très régulièrement des appareils occidentaux qui patrouillent près de leurs frontières.

Les Français en ont l’habitude

Ces opérations russes ont souvent eu lieu au-dessus de la Baltique, dans le Pacifique, au-dessus de la mer Noire plus précisément. Toutefois, faut-il le préciser, ces interceptions ont souvent eu lieu sans accident. Selon des chiffres rendus publics par la Russie, sa défense aérienne avait détecté près de ses frontières, la présence de plus de 2.900 avions de combat et 1.100 aéronefs de surveillance en 2020.

Du côté de la France, cette patrouille en mer noire n’est pas la première et ne sera probablement pas la dernière. Au cours du mois d’octobre de l’année dernière, le ministère russe de la Défense avait également annoncé avoir intercepté deux Mirage 2000 français qui s’approchait de trop de ses frontières. En septembre 2020, le bâtiment d’écoute électronique Dupuy-de-Lôme avait opéré durant un mois presque en mer Noire. Egalement, en novembre 2019, le patrouilleur de haute mer Commandant Birot était sur la mer Noire pour un déploiement opérationnel durant une vingtaine de jours sur zone.