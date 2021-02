Stevie Wonder est à n’en point douter une icône de la musique américaine, et une icône mondialement reconnue. D’ailleurs, ses prouesses classiques sur plusieurs instruments et l’expressivité de sa voix l’ont conduit sur un chemin d’une renommée sans précédents et d’un impact politique important. Ses chansons comme “Superstition“, “I Was Made to Love Her” et, en particulier, “Higher Ground” ont selon de nombreux critiques, constitué le fondement même de la musique soul moderne.

Récemment, la légende faisait une apparition au talk-show de la célèbre animatrice et productrice afro-américaine Oprah Winfrey. Au cours de l’émission le célèbre musicien à fustigé les discriminations raciales encore persistantes au sein de la société américaine, avant de faire une annonce plutôt inattendue.

Wonder bientôt résident ghanéen ?

Stevie Wonder a laissé entendre, au cours de la conversation qu’il a eu avec Oprah Winfrey qu’il allait bientôt déménager au Ghana. Une décision que l’artiste semble avoir mûrement réfléchie. Les USA sont bouleversés depuis le décès tragique de George Floyd. Une mort qui avait toutefois eu le mérite de remettre en questions les fondements même de la société américaine et de sortir les discriminations raciales dont étaient victimes les minorités et notamment la communauté afro-américaine, de cette zone de tabous et de non-dit dans laquelle on les avait confiné.

S’exprimant à «The Oprah Conversation», l’émission d’Oprah Winfrey, Stevie a déclaré qu’il ne voulait pas que ses descendants soient confrontés à l’injustice raciale, d’où sa décision. « Je veux voir la nation sourire à nouveau, et je veux le voir avant de déménager au Ghana. Je vais faire ça. Je vais déménager définitivement au Ghana », a-t-il déclaré. Avant d’expliquer : « Je ne veux pas que les enfants de mes enfants aient à dire: s’il vous plaît, appréciez moi, s’il vous plaît respectez-moi, s’il-vous-plaît valorisez moi ».

Au fil des ans, Stevie Wonder a livré 32 singles classés N°1 et 49 singles parmi les 40 meilleurs des ventes R&B et Pop. Il a remporté 25 Grammy Awards, dont le Grammy Lifetime Achievement Award en 1996. En 1989, il était intronisé au Rock’n’Roll Hall of Fame. En 1999, Stevie est devenu le plus jeune lauréat du Kennedy Center Honors, avant d’être intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2002. L’artiste à 54 ans, en 2004, remportait le prix Johnny Mercer en reconnaissance d’une vie de travail et d’exceptionnelle créativité.