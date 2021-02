La question de l’emploi a toujours été une question cruciale pour les pays en voie de développement et le Nigéria, malgré son statut de géant, ou plutôt à cause même de ce statut, n’en est pas exempt. Selon une enquête sur la main-d’œuvre du Bureau national nigérian des statistiques (NBS), le taux de chômage au Nigéria était de 27% en 2020, quatre points de pourcentage plus élevé que les 23% déclaré en 2018. Et bien entendu, la jeunesse est la frange de la population qui en souffre le plus. Du coup, le cri de cœur de cette diplômée qui a voulu à un des carrefours de la ville capitale Abuja, s’affubler en mendiante de travail, n’a pas manqué d’interpeller plus d’un nigérian.

Une pancarte comme CV

C’est avec une double pancarte sur laquelle est marquée, son niveau d’étude, une License en Relations Internationales, son émail et une requête « SVP j’ai besoin de travail » ; qu’Egbohaghe Victoria, une jeune nigériane arpente les différents carrefours d’Abuja à la recherche de travail. Une méthode peu orthodoxe mais certainement motivée par un désenchantement vis-à-vis des canaux de recherche conventionnels. En lieu et place des nombreuses demandes d’emploi et autre dépôt de curriculum vitae restés sans suite, Victoria a choisi d’essayer un autre type de communication.

Sur la toile, une photo d’elle en pantalon et veste avec par-dessus sa double pancarte, n’a pas manqué d’en interpeller plus d’un. Et la photo est rapidement devenue virale. Les internautes nigérians ne manquant de saluer son courage, tout en tirant, au passage, à boulets rouges sur l’administration en place dans le pays.

C’est que le Nigéria, 214 millions d’habitants, possède l’une des cohortes de jeunes les plus importantes au monde, avec plus de 35% de la population du pays appartenant à la tranche d’âge des 15 à 34 ans. Or justement, ce serait plus de 49% de cette jeunesse qui serait au chômage, avec 2,9 millions environs de diplômés sans emploi.