Depuis l’ouverture du parc en 1989, soit 31 ans après, c’est la première fois qu’un incident mortel vient d’y avoir lieu. D’après les faits rapportés par le journal espagnol El Pais, l’un des gardiens du parc naturel de Cabárceno, situé au nord de l’Espagne, nettoyait les écuries des animaux mercredi matin quand l’incident est survenu. Il avait été frappé par la trompe d’un éléphant alors qu’il accomplissait sa tâche.

Agé de 44 ans il avait alors cogné la tête contre les barreaux d’un enclos vu le poids de l’animal qui pèse environ 4000 kg. Au moment de l’incident, l’éléphant qui est une femelle était avec son bébé. Travaillant dans le parc depuis 2002, la victime, Joaquin Gutiérrez Arnaiz a été transporté d’urgence à l’hôpital. Malheureusement, trois heure plus tard, il a rendu l’âme.

Des animaux imprévisibles

D’après The Guardian, le zoo abrite 120 différentes espèces d’animales. Il s’agit entre autres des loups, des tigres, des lions etc. Selon Javier Lopez Marcano, ministre du Tourisme du gouvernement régional de Cantabrie et propriétaire du zoo, toutes les espèces cohabitent ensemble. Il précise toutefois, que « nous parlons d’animaux imprévisibles. » Une enquête a été ouverte par la police et le parc afin de faire plus de lumière sur les circonstances et les causes de l’accident.