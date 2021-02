Au Nigéria, un pasteur a curieusement perdu la vie un an jour pour jour après le décès de sa femme. Tonyemieba Essa-Ogorry avait rejoint le père céleste le 16 février 2020. Son mari Essa Ogorry a attendu une année pleine, en l’occurrence le 16 février 2021 pour mourir à son tour. L’homme officiait comme pasteur de l’église Fulfilling Word Foundation de Port Harcourt, dans l’Etat du Rivers.

Il avait déjà fait la Une des journaux locaux début février

Plusieurs fidèles ont rendu hommage au disparu et son église a publié une vidéo de lui avec le titre : « Nos moments précieux avec le pasteur Essa Ogorry ». Rappelons que l’homme avait récemment fait la Une des journaux locaux en refusant de célébrer le mariage d’un couple arrivé en retard à l’église. L’Union devrait être scellée le 06 février dernier. Devant le refus du pasteur, les esprits se sont échauffés.

Il y a eu une altercation entre les invités du mariage et les membres de l’église. La cérémonie aura lieu plus tard dans un hôtel avec un autre pasteur. Sur les réseaux sociaux un membre de l’église a expliqué le comportement du pasteur. Selon ses dires, ce dernier était malade et avait quitté Lagos pour Port Haarcourt à cause du mariage. C’est pour cette raison qu’il a été ferme avec le couple quand ils sont arrivés en retard.