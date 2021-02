Ce vendredi 12 février, un tribunal de Benin City, dans l’État d’Edo, a condamné cinq ex-agents de police pour le meurtre d’un concessionnaire automobile en 2015. Le meurtre qui semblerait s’inscrire dans le cadre d’abus d’autorité et d’exactions de la part de représentants des forces de police, a vu la condamnation à mort de l’un des policiers. Les cinq agents depuis rayés des effectifs de la police appartenaient à la tristement célèbre Brigade Spéciale anti-vols (SARS) démantelée en Octobre dernier.

Condamné à la pendaison

Le policier condamné à mort ce vendredi est l’ancien agent de police , Joseph Omotosho. Lui et ses quatre collègues, Adeleke Adedeji, Abena John, Oniyo Musa et Henry Shobowole ont été reconnus coupables de huit chefs d’accusation dont le vol et le meurtre sur la personne de Benson Obodeh, 26 ans. Dans les faits, les cinq agents alors même qu’ils faisaient partie de la SARS en 2015, ont interpellé et arrêté à son domicile, Benson Obodeh, au motif que le vendeur de véhicules d’occasion faisait partie d’un gang spécialisé dans le vol de voitures.

Les policiers étaient donc allés chercher Obodeh à son domicile et après un interrogatoire musclé, l’avaient laissé pour mort devant l’hôpital central de la ville sous un faux nom. Sans doute pour empêcher que le corps soit tout de suite retrouvé par la famille. Et c’est justement la famille du défunt qui après des jours de recherche infructueuse, s’est résolue à remplir une pétition à l’Inspecteur général de la police pour une enquête approfondie.

Une enquête qui avait révélé que le jeune homme de 26 ans avait été torturé non seulement pour qu’il avoue son appartenance au gang, mais également pour qu’il donne les codes d’indentification de ses différentes cartes bancaires. Des prélèvements sur les comptes, de plusieurs centaines de milliers de nairas avaient été enregistrés, alors même que le jeune homme était encore porté disparu. Et selon des témoignages, Joseph Omotosho, se serait également accaparé du véhicule de la victime, une Peugeot 306.

Ce vendredi, la Haute-Cour de Benin City, n’ayant pu mettre la main sur les quatre autres prévenus, en cavale, a condamné Joseph Omotosho, à la mort par pendaison ou par injection létale pour complot en vue de commettre un meurtre. Une peine de mort assortie de sept ans de prison pour vol.