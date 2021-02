Les USA, tirant les leçons des évènements du 06 janvier au Capitole, ont tout de suite songé à renforcer les protocoles de sécurité pour l’ensemble de ses institutions les plus sensibles. Bien évidemment, la première de ces institutions étant la Maison-Blanche. Du temps de l’administration Trump déjà, le siège de la présidence des USA, avait déjà eu à renforcer en urgence ses mesures de sécurité: patrouilles renforcées des agents des services secrets, barricades et contrôles appuyés aux entrées de l’institution.

Et si déjà avec Donald Trump, il arrivait à la Maison-Blanche de prendre des allures de « forteresses », depuis les évènements du 06 janvier dernier, le ‘’ 1600 Pennsylvania Avenue NW ‘’ ne cache pas sa fébrilité. Les émeutes au Capitole avaient fait comprendre aux autorités du pays que des menaces d’insécurité pouvaient venir de simples citoyens américains. Alors lorsque deux personnes aux allures suspectes se présentèrent, ce samedi, aux abords de l’édifice, elles se firent tout de suite arrêter.

Une lettre pour Biden et deux armes à feu

Ce samedi, Sylvia Hall, 66 ans se faisait arrêter, dans des circonstances assez floues et avec une autre personne qui l’accompagnait, pour port d’un pistolet sans permis, possession d’une arme à feu non enregistrée et possession de munitions non enregistrées. Dans les faits, la sexagénaire s’était présentée, venant de « l’ouest de la 15e rue à Pennsylvania Avenue », aux abords de la Maison-Blanche avec son compagnon. Et selon des sources policières, le couple s’était « de son propre chef » approché des agents des services secrets, leur disant qu’« ils étaient là pour rencontrer le président des États-Unis et avaient une lettre à lui remettre ». Mais le fait est, que le couple avait également apporté avec lui deux armes à feu ; une que Sylvia portait sur elle, et une autre dans leur véhicule. Et les évènement du 06 janvier étant encore frais dans les mémoires, les agents de sécurité avaient tôt fait de procéder d’abord à leur interpellation.