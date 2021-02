Alors qu’elle était aux trousses d’un suspect, la police d’Idaho Falls a commis l’irréparable. Un agent a tiré sur un homme qui correspondait partiellement à la description de celui qu’ils poursuivaient. Le suspect du nom de Tanner J. N. Shoesmith s’était enfui un plus tôt d’une voiture arrêtée par la police. Il sera localisé grâce au GPS. En effet, l’homme déjà visé par plusieurs mandats d’arrêt avait partagé sa position GPS avec une autre personne se trouvant dans la voiture qu’il a fui. Après avoir encerclé la maison que leur indiquait le GPS, les agents se sont approchés de l’arrière-cour.

C’est alors qu’ils ont entendu des cris et vu un homme en chemise noire avec une arme à feu. Selon le communiqué de la police, les agents lui ont dit de laisser tomber son arme. Pendant cette interaction, un policier a tiré sur l’homme en question. Toutes les tentatives pour sauver l’infortuné ont été vaines. Shoesmith a finalement été arrêté. La victime n’a pas encore été identifiée. Sa famille a souhaité qu’elle ne soit pas révélée. Le chef de la police d’Idaho Falls assure que ses collègues et lui sont affectés par l’ incident.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point nos cœurs sont lourds aujourd’hui…Cette situation est terriblement tragique pour la famille, pour l’officier et pour ceux qui les aiment et se soucient d’eux. Nous ressentons tous le poids de ce qui s’est passé aujourd’hui. Nos sincères sympathies vont à la famille et aux amis des personnes impliquées, plus particulièrement la famille du défunt » a déclaré Bryce Johnson. L’officier qui a abattu l’homme encore non identifié a été mis en congé administratif et une enquête a été ouverte. Elle est confiée au groupe de travail sur les incidents critiques dans l’est de l’Idaho (CITF).