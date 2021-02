Le 46è Président américain Joe Biden a pris fonction officiellement le 20 Janvier dernier dans un contexte très tendu. Les derniers jours du mandat de son prédécesseur, le magnat de l’immobilier Donald Trump ont été très agités. Pendant plusieurs semaines, ce dernier ne reconnaissait pas la victoire de son challenger. Au cours de ces prises de parole, il dénonçait à chaque fois des élections truquées et lançait des appels à ses partisans.

La situation a dégénéré le 6 Janvier au Capitole faisant des morts, le jour de la certification de la victoire de son challenger démocrate Joe Biden. Tout au long de son mandat, l’ex-Président Donald Trump faisait parler de lui à travers ses prises de position sur le réseau social Twitter avant d’être banni définitivement. L’attention était aussi focalisée sur sa famille puisque parmi eux, certains avaient des fonctions à la Maison-Blanche. Pour exemple, sa fille Ivanka était sa Haute conseillère et le mari de cette dernière avait une fonction au sein de l’Administration sortante. Ce mercredi 03 Février 2021, le nouveau Président Joe Biden a fait la promesse de ne pas faire comme son prédécesseur.

Au cours de son premier entretien depuis qu’il est officiellement Président Joe Biden a fait une promesse qui montre clairement qu’il ne fera pas comme son prédécesseur. «Personne dans notre famille et notre famille élargie ne sera impliqué dans aucune entreprise gouvernementale ou politique étrangère», aurait affirmé le successeur de Donald Trump au magazine People avant d’ajouter «Et personne n’a de bureau à cet endroit.». Pour lui, son administration ressemblera beaucoup plus à celle du 44è Président américain Barack Obama.