Chickasha est une ville des USA dans l’Etat de l’Oklahoma. Une ville pittoresque et historique. Si les autochtones et les natifs de Chickasha sont réputés jaloux de leur ville et de leur patrimoine, ils n’hésitent cependant pas à organiser dans la ville des évènements qui attirent chaque année de nombreux visiteurs. Le ‘’Festival de Lumière’’, en l’occurrence, avec ses 3,5 millions de lumières installées sur des kilomètres de passerelle, des bâtiments publics, des belvédères et sur près de 290 arbres, est assurément un spectacle à voir.

Mais Chickasha peut-être aussi, le théâtre de crimes horribles, comme celui qui au cours des derniers jours, a vu trois personnes se faire assassiner, dont l’une la poitrine ouverte et le cœur arraché. Parmi les victimes une petite fille de 4 ans.

Crimes sadiques ou crimes rituels?

Le 12 février dernier, la police retrouvait Andrea Lynn Blankenship, 41 ans, chez elle, le corps criblé de coups de poignards et la poitrine mutilée. Son assassin, comme l’enquête le révèlera plus tard, avait pris la peine, avant de s’en aller de lui ouvrir la poitrine et de lui arracher le cœur, qu’il a ensuite emporté.

Léon Pye 67 ans et son épouse Delsie Pye, 64 ans forment un couple paisible de personnes âgées vivant eux aussi dans Chickasha. Mais le couple Pye en cette journée noire du 09 Février sera lui aussi la victime d’un crime horrible qui verra, Delsie se faire crever les deux yeux, et Léon ainsi que leur petite fille de quatre ans, Kaeos Yates, qui ce jour-là leur avait rendu visite, se faire tous les deux assassiner.

Si ces deux crimes semblent deux faits divers totalement disparates et sans aucun rapport entre eux, il n’en est rien. Les deux scènes de crimes avaient été produites le même jour et étaient l’œuvre d’une seule et même personne, Lawrence Paul Anderson, 42 ans ; repris de justice et neveu du couple Pye.

L’homme après s’être rendu au domicile d’Andrea Lynn Blankenship, avait chez Léon, ramener le cœur de la femme de 41 ans, et l’avait cuisiné « avec des patates » selon la presse locale. Anderson avait ensuite présenté son plat à manger à son oncle, Leon, sa tante, Delsie et leur petite-fille ; un rituel qui selon lui devait aider à exorciser leurs démons !

Anderson avait vu en janvier dernier, la peine de 20 ans qu’il purgeait dans une des prisons du comté, être commuée par le gouverneur de l’Etat. Anderson qui avait déjà purgé un peu plus de trois années, avait donc été libéré sur parole.