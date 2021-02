Pour la cérémonie d’intronisation du Rock & Roll Hall of Fame 2021, qui aura lieu à Cleveland, Ohio à l’automne, 16 candidats sont en lice. Parmi ceux-ci figurent Jay-Z, Fela Kuti et Tina Turner qui pourront avoir la chance d’être intronisés cette année. Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, The Go-Go’s, Iron Maiden, Chaka Khan, Fela Kuti, Carole King, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren et Dionne Warwick, sont les 13 autres artistes sélectionnés.

S’ils en sont arrivés là, c’est qu’ils ont enregistré leur premier single ou album, il y a au moins 25 ans, comme les critères l’exigent. En dehors de ce principe, les candidats doivent réussir à avoir 50 % et plus des votes du jury qui est composé de plus de 1000 professionnels de la musique. Les fans des artistes ont également la possibilité de participer au processus de sélection de l’intronisation en votant pour leur idole via le site du Hall of Fame ou au musée de Cleveland.

7 femmes et 9 noirs

Par ailleurs, parmi les 16 célébrités nominées, 9 sont des artistes noirs et 7 femmes. Au cours de la cérémonie de 2020 qui s’est déroulée virtuellement en raison de la pandémie du Covid-19, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Notorious BIG, Whitney Houston, T.Rex et les Doobie Brothers avaient été intronisés. Toutefois, faut-il le rappeler, Notorious BIG a été honoré à titre posthume.