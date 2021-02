Le président américain Joe Biden a accusé la Russie de s’en prendre aux démocraties américaines et européennes, tout en se disant disposé à « regagner » la confiance du continent européen. Il a fait cette déclaration hier vendredi 19 février 2021, au cours de son premier sommet du G7, donné par visioconférence. Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs estimé que le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine veut « affaiblir le projet européen et [l’] alliance de l’OTAN ».

« Il est beaucoup plus facile pour le Kremlin de menacer des États »

« [Vladimir Poutine] veut saboter l’unité transatlantique et notre détermination, parce qu’il est beaucoup plus facile pour le Kremlin d’intimider et de menacer des États seuls plutôt que de négocier avec une communauté transatlantique forte et unie » a-t-il ajouté. Joe Biden a en outre précisé qu’« il ne s’agit pas de monter l’Est contre l’Ouest », estimant que : « Nous ne pouvons pas et ne devons pas revenir […] aux blocs figés de la Guerre froide ».

« La démocratie compte des ennemis »

Joe Biden a indiqué que l’évolution de la démocratie est attaquée dans « beaucoup trop d’endroits, y compris en Europe et aux États-Unis ». Pour lui, la démocratie compte des ennemis qui suggèrent notamment l’autoritarisme. « Nous sommes au cœur d’un débat fondamental sur la trajectoire future de notre monde. Entre ceux qui affirment que, compte tenu de tous les défis auxquels nous faisons face, depuis la quatrième révolution industrielle jusqu’à une pandémie mondiale, l’autoritarisme est la meilleure façon d’avancer, et ceux qui comprennent que la démocratie est essentielle pour répondre à ces défis » a-t-il martelé.