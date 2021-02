CREW est le ‘’Citizens for Responsibility and Ethics’’ basé à Washington. CREW se veut une organisation américaine de contrôle de l’éthique de premier plan et de demande de reddition des comptes. Sa mission: utiliser les enquêtes et les actions en justice pour lutter contre la corruption, débusquer et révéler les fonctionnaires qui sacrifient le bien commun à des intérêts particuliers. Dans un rapport d’enquête paru ce lundi, cette organisation de la société civile américaine, sortait un rapport d’enquête révélant que les deux conseillers spéciaux de Donald Trump, Ivanka Trump et son époux Jared Kushner avaient réussi, et sans salaires, à se faire des millions de dollars durant leur passage à la Maison-Blanche.

640 millions de dollars de revenus

Ivanka Trump et Jared alors qu’ils étaient nommés à la Maison-Blanche en tant que conseillers, ont déclaré ne pas vouloir de salaires. Un geste alors qu’avait grandement salué l’opinion publique, louant leur désintéressement. Il est vrai que le couple avec ses multiples actifs dans de nombreuses entreprises n’avaient nul besoin d’émoluments qui somme ne représenteraient selon les experts que 1% de leur revenus.

Mais selon le rapport du CREW, le couple avait su monnayer autrement que par un salaire leur présence à la Maison-Blanche aux côtés du Président de la République. Il est vrai que Jared et Ivanka avait tout de suite joué la carte de la transparence, en révélant année après année la valeur de leur portefeuille d’actifs. Entre 23,8 et 120,6 millions de dollars en 2020, ou encore entre 36 et 157 millions de dollars en 2019. Mais selon CREW, ces sommes seraient bien en deçà de la réalité, le couple ayant selon les résultats d’enquête de l’organisation, gagné pas moins de 640 millions de dollars durant leur passage à la Maison-Blanche.

Des contrats opportunistes ?

640 millions qui proviendrait de différents actifs, pour certains moins officiels que d’autres. Mais le plus important selon, l’Organisation à but non lucratif, c’est que le couple, et notamment la fille du président a su adroitement joué de son influence et de sa position pour obtenir des contrats ou des franchises commerciales. En 2016, juste un mois avant que son père ne soit élu président, la Russie renouvelait deux marques déposées pour l’entreprise d’Ivanka Trump.

En 2017, et en 2018, l’entreprise d’Ivanka a obtenu l’approbation pour plus d’une vingtaine de marques chinoises ; dont trois le jour même où elle dinait avec le président chinois Xi Jinping à Mar-a-Lago. Le conseiller Kushner, quant à lui, détenait une participation financière importante dans une société appelée Cadre. Des parts évalués entre 5 et 25 millions de dollars qui ont littéralement doublé, à son arrivée dans l’administration. La participation de Kushner dans Cadre a vu sa valeur passer de 25 à 50 millions de dollars.