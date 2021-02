Après 2017 où l’ancien lutteur devenu acteur s’était prononcé pour la première fois sur ses ambitions politiques, Dwayne Johnson semble n’avoir pas encore abandonné son rêve. Dans une nouvelle interview qu’il a accordée à USA Today, l’acteur a fait part de son ambition de siéger un jour au Bureau ovale. Toutefois, il a affirmé que c’est au peuple américain qu’il revient de décider.

« J’envisagerais de me présenter à la présidence si c’est ce que le peuple voulait. Je le pense vraiment, et je ne suis pas du tout désinvolte dans ma réponse. Ce serait au peuple de décider », a-t-il déclaré. Actuellement l’acteur de la série de film, Fast and Furious est en train de faire la promotion de sa télé-série autobiographique «Young Rock», dans laquelle il lance une campagne présidentielle en 2032.

J’attendrai, et j’écouterai

En attendant que le peuple ne fasse son choix, The Rock dit être heureux dans son rôle d’acteur. Il reste tout de même attentif à tout signe devant le propulser vers la politique. « J’attendrai, et j’écouterai. J’aurai le doigt sur le pouls du pays, l’oreille au sol », a-t-il indiqué. Dans tous les cas, il n’aura pas été la première célébrité américaine à avoir l’envie de briguer la magistrature suprême. Le rappeur Kanye West, avait d’ailleurs pris part à la présidentielle américaine de novembre 2020. Même si sa candidature avait surpris et fait sourire, il avait réussi à récolter quelque 60 000 voix autour de son nom. Il envisage se présenter encore en 2024.