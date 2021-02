Le sénateur républicain Mitt Romney a défendu l’administration Biden face aux critiques du parti républicain, concernant les dépenses budgétaires pour lutter contre les effets de la pandémie du nouveau coronavirus. Sur le podcast Utah Politics, il a fait savoir savoir qu’il était malhonnête de critiquer les démocrates concernant leur volonté d’utiliser des milliards de dollars, alors que la majorité du parti républicain était resté silencieuse sur les inquiétudes de déficit durant le mandat de l’ancien président Donald Trump.

Une aide aux ménages qui ont des difficultés à payer leurs loyers

« Quand nous avions un président républicain et une Chambre et un Sénat, nous avons continué à dépenser massivement et à ajouter près d’un billion de dollars par an à la dette nationale. Maintenant, nous disons que c’est scandaleux d’ajouter tellement à la dette ? Ils disent que nous avons fait la même chose lorsque nous étions en charge. Cela montre que vous devez être cohérent dans vos arguments » a-t-il déclaré. Notons que ces propos du sénateur Mitt Romney interviennent dans un contexte où l’administration Biden tente de voter un plan d’aide de 1900 milliards de dollars pour sauver l’économie américaine. Ce montant a pour but d’augmenter le montant des chèques accordés par le gouvernement surtout aux ménages qui ont des difficultés à payer leur loyer et à bien se nourrir.

Les membres du parti républicain trouvent que ce montant est assez élevé. Par ailleurs, Mitt Romney fait partie d’un groupe de 10 républicains ayant fait une contre-proposition qui suggère un montant plus inférieur, de 618 milliards de dollars.