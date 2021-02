Quelques jours seulement après les accusations de trafic sexuel dont ils ont fait l’objet, le rappeur américain T.I et son épouse Tameka Cottle ont été lâchés par la production de l’émission de téléréalité « T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle ». « Nous sommes au courant des allégations, et bien qu’elles ne soient pas liées à notre émission, nous avons contacté T.I. et Tameka Harris, ainsi que des responsables locaux et étatiques. », a fait savoir MTV.

La production de l’émission suspendue

« Compte tenu de la gravité des allégations, nous avons décidé de suspendre la production afin de recueillir plus d’informations. », a poursuivi MTV suite à ces différentes accusations qui ont été formulées contre le couple que forment T.I et son épouse Tameka Cottle. Rappelons que, plus d’une demi-douzaine de femmes ont témoigné contre le couple les accusant d’agression sexuelle. L’accusation a été amplifiée par Sabrina Peterson, entrepreneuse américaine qui a diffusé tous les témoignages par le canal de son stories Instagram.

Les filles auraient été droguées…

Les deux époux auraient proposé des relations sexuelles à plusieurs de ces filles contre de l’argent. L’une des filles rapporte le traitement dont elle a été victime lors d’une soirée. Elle confie dans son témoignage qu’à ladite soirée, les téléphones portables de toutes les filles avaient été confisqués. Elles auraient par la suite été droguées.