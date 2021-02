L’agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM) a réintégré Plusieurs fonctionnaires autrefois démis de leurs fonctions par des responsables de l’administration Trump. Il s’agit en effet de cinq dénonciateurs qui avaient tous été licenciés le 12 août 2020 par Michael Pack, ex-PDG de l’agence.

Ils avaient déposé une plainte contre la direction

Selon les informations données par la PDG par intérim de l’USAGM, Kelu Chao, dans une lettre du personnel : « Le directeur adjoint des opérations [Matt] Walsh, le directeur de la stratégie Shawn Powers, le directeur financier Grant Turner, l’avocat général David Kligerman et le directeur exécutif Oanh Tran ont tous repris leurs fonctions au sein de l’agence ». Notons que ces cinq personnes avaient tous contesté les décisions de la direction de l’USAGM avec l’interférence dans les opérations du média Voice of America. Cela les avait amené à déposer une plainte contre la direction de l’agence américaine. Par ailleurs, cette dernière avait été confrontée à plusieurs moments difficiles sous l’administration Trump.

Tout a commencé depuis l’arrivée de Michael Pack à l’agence

Le PDG Michael Pack avait en effet essuyé plusieurs critiques qui indiquaient qu’il avait commis des actes de représailles contre des employés et qu’il les considérait comme étant des anti-Trump. Aussi, avait-il été accusé de politiser l’agence. Tout au long de son mandat, il a fait face aux plaintes déposées par plus de 30 lanceurs d’alerte. Selon l’un d’eux, Grant Turner, tout a commencé depuis l’arrivée de Michael Pack à l’agence. « Des problèmes importants sont survenus à l’agence depuis l’arrivée du PDG Michael Pack et je suis profondément préoccupé par la trajectoire suivie par l’USAGM » avait-il déclaré au cours d’une audience organisée par le Comité des Affaires étrangères de la Chambre.