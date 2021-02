L’année dernière, Moscou avait entamé le processus de retrait du traité « Ciel ouvert » après que Washington eût fait de même sur ordre de l’ancien président Donald Trump. Le retrait de ces deux pays de l’accord, avait été critiqué sur la scène internationale. D’après ce traité qui était entré en vigueur en 2002 avec 35 pays signataire à l’origine, chacun des membres a le droit d’effectuer des vols d’observation au-dessus du territoire des autres parties prenantes. Les autres parties acceptent également en échange qu’on vole au-dessus de leurs territoires pour la même opération, le contrôle des activités militaires.

Ce mardi 16 février 2021, Moscou a indiqué être prêt à revenir dans le traité si Washington accepte d’en faire autant. Toutefois, ils ont précisé ne pas « attendre éternellement » un nouvel engagement américain. « Nous laissons la porte ouverte. Mais nos collègues à Washington et dans d’autres capitales de l’Otan doivent comprendre que nous n’attendrons pas éternellement », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov à l’agence de presse Ria Novosti.

Le processus de retrait pourrait aller à son terme

D’après le vice-ministre, la procédure de retrait du traité engagée par la Russie est toujours en cours et pourrait être menée à terme « si, d’ici là, les États-Unis ne nous informent pas de leur volonté de retourner aux dispositions de l’accord ». Cependant, Sergueï Riabkov n’a pas indiqué combien de temps la Russie doit encore attendre afin de finaliser son départ du traité qui permet également aux membres de contrôler des installations stratégiques de leurs pairs.

Par ailleurs, depuis l’avènement de l’administration Biden, Washington a fait plusieurs efforts afin de revenir dans certains accords dont le gouvernement précédent s’était retiré. On peut citer en guise d’exemple le prolongement in extremis du traité New Start conclu avec la Russie concernant la limitation de la quantité des armements nucléaires.