Le couple Obama a dévoilé une liste de projets pour le géant du streaming américain, Netflix. L’information a été donnée par la société de production de l’ancien couple présidentiel, Higher Ground Productions. Barack et Michelle Obama ont laissé voir une nouvelle liste de projets pour la plateforme, qui va d’un thriller parlant d’une fille amérindienne à l’histoire d’un des premiers hommes ayant atteint le sommet du mont Everest.

« Des personnages convaincants et une bonne dose d’inspiration »

La compagnie a également annoncé le développement d’Exit West, un long métrage, s’appuyant sur le roman de Moshin Ahmed, et qui met en vedette l‘acteur américain Riz Ahmed. Dans un communiqué, les Obama ont indiqué : « Nous avons créé Higher Ground pour raconter de belles histoires. Ce groupe de projets s’appuie sur cet objectif et sur l’incroyable chemin tracé par des films comme Crip Camp, Becoming et l’ American Factory , lauréat d’un Oscar ». Ils ont par ailleurs ajouté que : « De la science-fiction à la beauté de notre monde naturel en passant par les relations qui nous définissent, Higher Ground continue de rechercher de nouvelles perspectives, des personnages convaincants et une bonne dose d’inspiration. Nous ne pourrions être plus fiers de faire équipe avec les brillants artistes derrière chacune de ces histoires. Chacun d’eux a quelque chose d’important à dire ».

Les films annoncés par le couple Obama et leur société, ont été salués par Netflix. Ted Sarandos, directeur du contenu et co-PDG de Netflix a déclaré que : « Il a été passionnant de voir le président Barack Obama, Michelle Obama et l’équipe de Higher Ground se plonger dans une programmation originale et produire des histoires incroyables ». En plus d’Exit West, les autres projets sont :