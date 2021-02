C’est un coup dur pour Tiger Woods. La légende vivante du golf américain a eu un accident de circulation ce mardi 23 février 2021 en Californie. « Il a subi de multiples blessures aux jambes » selon son agent Mark Steinberg. Celui-ci ajoute que le champion est « présentement opéré », avant de remercier les fans du sportif de leur appui et du respect de sa vie privée. L’accident a été signalé avant 7H15, heure du pacifique. Tiger Woods était seul dans la voiture.

Les jours du golfeur ne sont pas en danger selon le shérif du comté de Los Angeles qui se confiait à la presse américaine. Le détenteur de 15 titres de grand chelem était bien conscient quand les secours l’ont introduit dans l’ambulance. Selon des sources médicales qui se sont confiées à la chaîne sportive ESPN, Tiger Woods présente de possibles fractures au niveau des deux jambes.

Ce n’est pas une première

C’est un coup dur pour le « Tigre », dont la dernière victoire en grand Chelem remonte à avril 2019 à Augusta. Il gagnait ainsi le 15e titre de grand Chelem de sa carrière revenant à trois unités du record d’une autre légende de la discipline Jack Nicklaus. Avec cet accident il est certainement sûr de ne pas voir Tiger Woods au Masters d’avril prochain. Il émettait déjà des doutes sur sa participation à cette compétition à cause de sa cinquième opération au dos.

« J’ai encore une IRM programmée donc nous verrons si c’est bien cicatrisé et si je peux commencer à avoir plus d’activités », a-t-il déclaré dimanche en marge du Genesis Invitational, un tournoi dont il est le parrain. Le champion n’est plus monté sur les parcours de golf depuis le 20 décembre 2020. Notons que ce n’est pas la première fois que Tiger Wood fait un accident de circulation avec sa voiture. En 2009 c’était déjà le cas quand son véhicule a volé au-dessus d’une borne fontaine avant de finir sa course sur le tronc d’un arbre.