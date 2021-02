« J’attends patiemment de voir ce qu’ils peuvent faire ». Ainsi s’exprimait Aaron M. Epstein après avoir été contacté par un porte-parole du PDG d’ AT&T, son fournisseur internet. Celui-ci réagissait aux critiques du vieil homme de 90 ans. Afin de bien montrer à AT&T qu’il était mécontent de la qualité de son service, le nonagénaire a investi 10 mille dollars en publicité. Les messages d’Epstein diffusés notamment à Dallas (où se trouve le siège social d’AT&T) et à New York, exhortent l’entreprise à fournir un meilleur service à son quartier de North Hollywood, en Californie, où plusieurs personnes travaillent dans l’industrie créative et ont besoin d’une bonne connexion internet.

« Vos concurrents ont maintenant des vitesses de plus de 200 Mbs »

Epstein estime que son débit internet a baissé ces dernières années. A l’en croire, depuis qu’ils ont introduit les services de streaming comme Roku, son débit tombe jusqu’à 1,5 Mbps alors qu’il a payé pour 3,5 Mbps. Dans ses publicités intitulées « Lettre ouverte à M John T. Stankey, PDG, d’AT& T », il fait remarquer à l’entreprise qu’elle est en train de prendre du retard sur ses concurrents. « Vos concurrents ont maintenant des vitesses de plus de 200 Mbs » informe le nonagénaire. AT& T en est encore à annoncer un débit de 100 Mbs dans d’autres quartiers relève Eptsein , toujours frustré de constater que le débit de connexion disponible dans son quartier est bloqué à quelque 3Mbs.

Pourquoi vous traitez les résidents de North Hollywood «si mal», demande le nonagénaire au dirigeant de l’entreprise. Il dit ne pas regretter d’avoir investi cette petite fortune dans la publicité pour se faire entendre d’ AT& T qui lui demande maintenant plus d’informations pour évaluer son problème. Pour lui, « c’est de l’argent bien dépensé ». Signalons que le plaignant figure parmi les clients de l’entreprise depuis 1960. C’est du moins ce qu’il indique.