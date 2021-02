L’affaire relative à l’enlèvement des chiens de la star américaine Lady Gaga continue de défrayer la chronique. En effet, selon une information qui a été rapportée par le média britannique « The Sun », le FBI s’est saisi de l’affaire dans le but de voir s’il n’y a pas une raison politique dans cette situation. Certains experts du FBI dans les cas d’enlèvement et de rançon seraient en train de collaborer avec le département de police de Los Angeles pour découvrir «exactement ce qui a motivé cet incident».

Son apparition à l’investiture de Biden?

« Lady Gaga est bien sûr très médiatisée, mais elle a chanté lors de l’investiture du président Biden, ce qui porte cette affaire à un autre niveau. », a confié une proche de la star américaine. L’enlèvement des chiens de l’artiste américaine est intervenu dans la soirée du mercredi. Pour l’heure, il n’est pas possible d’indiquer si les ravisseurs savaient ou non à qui appartenaient les deux French bulldogs.

Une récompense pour retrouver ses chiens…

Le promeneur de chiens qui avait résisté à l’enlèvement avait été gravement blessé par balle. Les autorités rapportent tout de même qu’il est désormais dans un état stable. A en croire le média américain TMZ, Lady Gaga offre une récompense de 500 000$ pour le retour de ses deux bouledogues français, baptisés Koji et Gustav.