La mère de la fille retrouvée noyée dans la Seine hier lundi 08 mars est convaincue que son enfant faisait l’objet d’harcèlement de la part de deux adolescents placés depuis en garde à vue. En effet, ces deux mineurs de 15 ans sont accusés d’avoir poussé la petite fille de 14 ans dans le fleuve. Ils avaient pris la poudre d’escampette dans la soirée d’hier, mais la police n’a pas tardé à les retrouver aux environs de 2 heures du matin, dans la maison d’un ami où ils se terraient.

“ La mère du mineur s’est immédiatement rendue sur place…”

Avant de disparaître, le jeune garçon aurait dit à sa mère en présence de sa petite amie qu’ils avaient frappé une élève de leur classe sur le quai de Saint-Denis et qu’elle était tombée dans le fleuve. Via un communiqué, le parquet de Pontoise informe que « la mère du mineur s’est immédiatement rendue sur place et a retrouvé un gant avec une mèche de cheveux ».

C’est à son retour des lieux qu’elle a donné l’alerte. Le corps de l’infortunée qui flottait sur la Seine, a été récupéré par une équipe de plongeurs des Sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour homicide. Elle est menée par la police judiciaire de Cergy. Le corps de la jeune fille présentait des traces de coups au visage et à la tête. Une autopsie est prévue pour déterminer les causes précises du décès .