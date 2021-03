Plusieurs semaines après la disparition de Magali Blandin, éducatrice spécialisée de 42 ans et mère de quatre enfants, plusieurs personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête. Il s’agit en effet de 5 personnes suspectées de tentative d’extorsion en bande organisée. Selon les précisions apportées par le procureur de Rennes Philippe Astruc à travers un communiqué, le compagnon de la disparue a également été interpellé dans l’après-midi de ce jeudi 18 mars.

Un projet criminel visait Magali Blandin selon le procureur

«Les investigations ont permis de mettre à jour un projet criminel visant Magali Blandin élaboré à l’automne 2020. Il convient désormais de préciser les termes de ce projet criminel et le rôle de l’ensemble des protagonistes ayant pu y concourir», a notamment précisé le procureur. Les investigations avaient pris une autre tournure en fin de semaine dernière après l’interpellation de quatre hommes et une femme.

L’époux de la disparue

Le mari de la disparue s’était présenté au juge chargé de l’enquête à la fin du mois de février. Il informait en effet le juge qu’il était victime d’une «tentative d’extorsion d’une somme de 15.000 euros» et qu’il«se sentait menacé». L’enquête a permis de révéler qu’entre la disparue et son compagnon, les relations n’étaient pas des plus harmonieuses. Les investigations ont mis « en lumière un contexte de tension au sein du couple lié notamment à la gestion des ressources du ménage ».