La crise sanitaire a induit de nouveaux modes de travail. Toujours dans le respect des mesures de restrictions pour contenir la propagation de la maladie, les entreprises avaient été encouragées à mettre le plus de personnel possible sous télétravail. Bien entendu toutes les fonctions ne pouvaient correspondre aux exigences de ce travail à distance, mais pour celles qui y correspondaient, les avantages étaient nombreux, notamment pour les travailleurs. Mais souvent aussi des problèmes pouvaient aussi surgir. La violation du compte twitter du commandement stratégique de l’armée américaine en est un exemple patent.

Une distraction dangereuse

Pour être efficace, le télétravail en ces périodes de confinement se doit de respecter un certains nombres de critères. Et la sécurité en fait partie. Le travailleur autorisé à se connecter depuis chez lui à une plateforme ou un serveur dédié, se doit d’être conscient que du fait de l’utilisation d’internet, un attention particulière doit être portée sur les mesures de sécurité.

Si la question se pose avec encore plus d’acuité quand il s’agit de structures étatiques, elle devient extrêmement importante quand la structure en question est chargée du contrôle militaire de l’ensemble de l’arsenal nucléaire américain. Pourtant, cette sécurité avait été mise à mal, par une distraction du responsable du compte Twitter. Ce dernier selon le commandement militaire avait par inadvertance laissé le compte twitter ouvert, et ainsi permis à son enfant de pianoter sur le clavier et de faire sur le réseau à l’oiseau bleu, une publication qui avait laissé plus d’un internaute perplexe.

« ;l;;gmlxzssaw (sic) » avait publié en substance l’enfant. Un message que des internautes avaient tôt fait d’assimiler à un code de lancement nucléaire. Mais rapidement, le gribouillage avait été suivi d’une autre publication de l’agence présentant ses excuses et priant de bien vouloir « ignorer » le précédent message.

EXERCISE EXERCISE EXERCISE



;l;;gmlxzssaw



EXERCISE EXERCISE EXERCISE pic.twitter.com/MN3Foxpucg — David Corpman, MD (@DavidCorpman) March 29, 2021