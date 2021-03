Ce lundi, en un nouvel épisode du ‘’Barçagate’’, ou plutôt en une suite logique de la saga entamée il y a un an, l’ancien président du club Josep Maria Bartomeu était interpellé en compagnie d’autres cadres du club. Une vilaine affaire, qui verra des accusations de délits économiques et de diffamation devenir pendantes au nez de l’ancienne équipe ‘’Bartomeu’’ qui, six années durant, a présidé aux destinées de l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe.

Selon la presse espagnole, aux côtés de Bartomeu, trois personnes proches de l’ancien directeur ont été arrêtées par les ‘’Mossos d’Esquadra’’, la police catalane de la Catalogne: Óscar Grau, PDG du club du Barça; Román Gómez Pontí, chef des services juridiques; et Jaume Masferrer, conseiller présidentiel. La police régionale fouille également les bureaux du Camp Nou sur ordre du tribunal chargé d’instruire le dossier sur les anciens dirigeants du club pour administration déloyale.

Bartomeu quitte la présidence du Barça…

Josep Maria Bartomeu a pris la relève en 2014, quittant le poste de vice-président après que son allié Sandro Rosell ait été contraint de démissionner suite à des allégations de conduite inappropriée lors de la signature de l’attaquant brésilien Neymar. Bartomeu avait connu des années fastes avec le Club, avec des succès sur le terrain et des revenus records; le FC Barcelone devenant la première équipe européenne à franchir la barre des 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Malheureusement la courbe avait tôt fait de décliner, alors même que les efforts de l’administration, pour rajeunir l’équipe à coup de millions de dollars, ne semblaient entraîner que de très mauvaises performances. Les fans se rappellent encore, avec douleur, du dernier quart de finale de la Ligue des Champions où le club catalan s’est incliné devant les allemands du Bayern Munich, 2-8. Une défaite considérée comme la « pire humiliation » de l’histoire du Club.

Des défaites qui ajoutées aux crises internes au club notamment entre la star Lionel Messi et le président Bartomeu, ont achevé de convaincre les fans de recueillir les milliers de signatures nécessaires pour forcer un vote à la direction du club. Bartomeu démissionnait.

… Mais reste dans l’œil du cyclone

La démission du président avait peut-être calmé les ardeurs des fans et permis au club de sauver les meubles ; mais avec Bartomeu, les autorités catalanes semblaient n’en avoir pas fini. C’est que le ‘’Barçagate’’ avait révélé un certain nombre de manquements, auxquels il fallait donner des éclaircissements. Et ce lundi, justement, les perquisitions dans les locaux du club et la détention du président Bartomeu à son domicile, entraient dans ce cadre-là.

Le ‘’Barçagate’’, qu’on pourrait également nommer l’affaire ‘’I3 Ventures’’ remonte à février 2020, lorsqu’un média sportif avait découvert que le Barça, au niveau de ses plus hautes instances, avait embauché une société externe, I3 Ventures, pour soi-disant améliorer l’image publique du président Bartomeu. Seulement les émoluments affectés à l’entreprise eux-mêmes étaient sortis du cadre formel.

Les paiements ayant été émiettés pour contourner, la vérification de la commission de contrôle du club. En outre, ‘’I3 Ventures’’ sortant du cadre de ses attributions a été associé à une série de comptes diffamatoires sur les réseaux sociaux qui diffusaient des messages contre les joueurs du club, mais aussi contre des adversaires de l’équipe dirigeante, l’équipe Bartomeu.