L’opposant devenu subitement, depuis deux mois environ, défenseur du régime Talon, Bertin Koovi est déjà à Cotonou. Il est revenu au bercail dans la soirée de ce lundi 22 mars 2021. Il est de retour au Bénin sans avoir été inquiété malgré le mandat d’arrêt qui était toujours en cours.

Le désormais ancien opposant de Patrice Talon circule librement alors même que son nom figure toujours sur la liste (page 35, la liste est consultable sur le site du ministère de la justice) des personnes recherchées par la justice béninoise. Dans une publication, il écrit : «A ceux qui me voyaient à la CRIET. Je suis à Cotonou et chez moi ». Pour rappel, Bertin Koovi est recherché pour incitation à la haine et à la violence. Il est sous le coup d’un mandat d’arrêt émis le 17 mai 2019. Le dossier serait toujours au Tribunal de première instance de Cotonou.

Un retour malgré un mandat d’arrêt favorisé par le soutien à Talon ?

L’ancien candidat à la présidentielle Bertin Koovi avait été arrêté en Guinée équatoriale. A l’époque, il avait expliqué qu’il aurait été signalé à la justice équato-guinéenne comme quelqu’un qui voulait déstabiliser le régime Patrice Talon. Il va passer ensuite plusieurs mois passés en prison avant d’être libéré pour manque de preuves. Il vivra ainsi en exil et a accentué les critiques acerbes contre la gouvernance de Patrice Talon. Mais, depuis quelques semaines l’homme a effectué un revirement spectaculaire pour devenir un ardent défenseur du régime de la rupture. Son retour au Bénin vient donner du grain à moudre à ceux qui affirment que la justice béninoise épargne les soutiens du président Talon.