Au cours du Conseil hebdomadaire des ministres de ce mercredi 10 mars 2021, plusieurs décisions ont été prises dont la nomination des membres de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). C’est le magistrat Célestin Kponnon qui a été nommé président d’une équipe de sept personnes. Il remplace Thomas Azandossessi. Ancien secrétaire exécutif de l’Union nationale des magistrats du Bénin (UNAMAB), Célestin Kponnon était en service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Serges Houédanou est nommé secrétaire général de la cellule.

Au cœur du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Bénin, la CENTIF a été créée à travers le décret n°2006-752 du 31 décembre 2006 en application des dispositions de l’ancienne loi n°2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment des capitaux au Bénin. Depuis l’adoption de la nouvelle loi, la loi 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin, un nouveau décret, le décret n° 2018-347 du 25 juillet 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la CENTIF pris en application des dispositions de cette nouvelle loi, confère désormais à la CENTIF, le statut d’Autorité Administrative placée sous la tutelle du MEF, dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence (Art 59 de la loi citée supra).

Elle a deux missions : une mission opérationnelle et une mission stratégique. La mission opérationnelle consiste à recevoir, analyser et traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçon qui lui parviennent de ses assujettis. Ensuite, la mission stratégique consiste à conseiller l’Etat, à émettre des avis sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La composition du nouveau bureau de la CENTIF

Président : monsieur Célestin A. KPONNON

Secrétaire général : monsieur Serge F.G. HOUEDANOU

Haut fonctionnaire de l’administration des

Finances : monsieur Comlan M. AKONDE

Magistrat : monsieur Norbert KIMPLY AGASSOUNON

Haut fonctionnaire de police : madame Chimène LOUGBEGNON BOSSA

Inspecteur des Douanes, chargé d’enquêtes : monsieur Antoine GBENOU

Officier de police judiciaire, chargé d’enquêtes : monsieur Jules Guauthier S. HODONOU.