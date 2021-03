Son tuteur a jugé qu’elle méritait la torture sur simple soupçons de sorcellerie. En effet, un homme a brûlé les pieds et les mains d’une fillette qui vivait auprès de lui. Les faits se déroulaient au Bénin. L’infortunée a été transportée d’urgence à l’hôpital et l’auteur du forfait arrêté. Selon Frissons radio qui a rapporté l’information, le tuteur a été présenté au procureur du tribunal de Cotonou et placé sous mandat de dépôt.

Il est donc en prison actuellement. Une fois que le certificat médical de l’enfant sera disponible, il sera à nouveau écouté par le procureur. L’homme pourrait passer plusieurs années derrière les barreaux.

En effet, le droit béninois punit les atteintes aux droits des enfants. Le fait est qu’ils ne sont pas toujours respectés dans un pays où la tradition et les croyances valent leur pesant d’or.