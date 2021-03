La publicité est cette stratégie commerciale ou relationnelle qui utilise tous les moyens légaux à disposition pour vanter les avantages d’un produit ou d’un service, « dans l’optique d’influencer les attitudes et / ou les comportements d’un public cible ». Les publicités jouent donc un rôle de premier plan dans la formation des opinions sur presque tout, des produits à la politique. Très tôt donc, les politiques avaient compris l’importance d’encadrer le domaine en assujettissant les moyens par lesquels les produits peuvent être annoncés, à des lois et des règles ; à un Code. Au Bénin, l’avant-projet du Code de la publicité en République du Bénin était amendé ce mardi.

Une réforme pour le secteur de la publicité

Ce Mardi, de nombreuses parties prenantes du secteur de la communication et des médias avaient été conviées par la direction de la Communication et des Médias, avec l’accord de son ministère de tutelle, le ministère de la Communication et de la Poste, à un atelier de présentation. La présentation de l’avant-projet du Code de la publicité en République du Bénin. Un code qui selon les autorités gouvernementales, devraient palier à un certain nombre d’insuffisances constatées, et doter le secteur d’un arsenal juridique qui devrait permettre aux acteurs légitimes de prospérer en toute quiétude.

L’avant-projet du code avait donc été présenté, et de l’avis des participants dont, le Dr. Alexis Gnanguenon de l’association des Agences de communication du Bénin et Zakiath Latoundji, porte-porale des professionnels des médias et des patrons de presse du Bénin ; il était assurément la concrétisation d’un désir longtemps exprimé. L’avant-projet avec ses 200 articles devrait embrasser tous les compartiments du sous-secteur de la publicité et leur affubler un cadre légal.

Au Bénin, selon la LLyods Bank, une banque de détail et commerciale britannique, l’utilisation des techniques de marketing direct peut s’avérer souvent inefficace en raison du sous-développement des télécommunications et des infrastructures postales et informatiques. La télévision, la radio et les journaux restant les principales formes de publicité. Mais, avec un nombre croissant de souscripteurs aux abonnements de téléphonies mobiles et une plus grande pénétration d’internet ; les réseaux sociaux gagnaient en volume et se posaient en potentiels relais publicitaires à ne pas négliger.