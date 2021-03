Les avocats de Reckya Madougou, candidate du parti « Les Démocrates » à la présidentielle du 11 avril prochain en collaboration avec le Président de l’Ong Gerddès Afrique ont animé mercredi 17 mars 2021, une conférence de presse. L’objectif de la sortie médiatique est de rappeler au peuple béninois, les conditions de sa détention et la justification de sa détention. Les avocats de Reckya Madougou évoquent la thèse d’une mise en danger de sa vie

En commun accord avec les avocats de Reckya Madougou, Maitre Sadikou Alao Ayo, Président de l’Organisation non gouvernementale Gerddes Afrique a retracé à la presse, les conditions jugées scabreuses de détention de Reckya Madougou à la prison civile d’Akpro-Missérété. Pour le communicateur, « la vie de Reckya est en danger car elle ne peut pas manger ce que ses parents lui apportent».

Temps réduit

Selon le défenseur des droits de l’homme, on a restreint de cinq à trois jours, le nombre de visites que peut lui rendre sa maman et réduit à cinq minutes. Le monde entier doit être au courant de ses mauvaises conditions car des gens sont sortis de cette prison et ont rendu l’âme en raison du traitement à eux infligé, relève Me Alao. « La détention de Reckya Madougou ne peut pas se poursuivre dans ces conditions », a-t-il indiqué.

Pour Maître Victorien Fade, l’un des quatre conseils de Reckya Madougou, « Ses enfants encore mineurs n’ont pas vu leur mère à ce jour. On va même jusqu’à violer le principe de la vulnérabilité entre la détenue et ses avocats car une caméra est installée pour suivre de près nos conversations. Nous avons même subi à la limite une fouille au poil », s’insurge l’avocat. Ces pratiques sont contraires aux droits de l’homme, a-t-il clamé appelant les professionnels des médias à faire leur travail, celui d’alerter l’opinion nationale et internationale.