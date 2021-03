La direction générale du port interdit l’accès sur la plateforme portuaire aux mineurs. Elle l’a fait savoir à travers une note de service signée de sa direction générale qui proscrit le travail des enfants sur les installations portuaires et sur les chantiers du Port de Cotonou. Une amende et une interdiction d’accès seront infligées à toute personne qui outrepassera la mesure.

La décision puise sa source des éventuels risques qu’enregistre le port dans l’exécution de ses activités quotidiennes. A cet effet, l’accès à la plateforme et aux installations portuaires ainsi qu’à tout chantier au Port de Cotonou est strictement interdit aux mineurs, précise une note du directeur général Joris Thys. Cette décision fait-il savoir est conforme à la législation de travail en vigueur.

La note indique que tout mineur qui sera appréhendé sur la plateforme, les installations et autres chantiers du Port de Cotonou sera reconduit hors de l’enceinte portuaire. Par ailleurs, une amende de 50000 francs Cfa suivie d’une interdiction d’accès au Port de Cotonou pour une période de trois mois sera infligée au commettant. « En cas de récidive, l’interdiction d’accès sera portée à un an, en sus de l’amende », a notifié Joris Thys.

Rappelons qu’un arrêté interministériel avait déjà définit les personnes pouvant accéder à l’enceinte portuaire ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.