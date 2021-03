L’étau s’est resserré autour de l’ancien chef du premier arrondissement de la ville de Parakou. Pour une publication relayée dans un groupe Whatsapp, Abdoul Razack Amadou a été jugé pour incitation à la révolte et à l’insurrection. Il a été inculpée et écope de six mois de prison dont deux ferme dans un procès tenu mardi 09 mars dernier.

Le tribunal de première instance et de première classe de la ville de Parakou a rendu mardi 09 mars dernier, le verdict du procès qui oppose l’ancien chef du premier arrondissement de Parakou contre l’Etat béninois. Abdoul Razack Amadou est donc privé de sa liberté et écope d’une peine de 6 mois de prison dont 2 fermes et une amende de 500 mille francs Cfa.

Abdoul Razack Amadou a été privé de sa liberté depuis le 25 janvier dernier. Accusé d’incitation à la révolte et à l’insurrection contre le pouvoir, la justice l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement dont 2 fermes et une amende de 500 mille francs Cfa. La justice lui reproche d’avoir fait dans un groupe Whatsapp, une publication qui incite à la haine.