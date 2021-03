Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a animé, ce vendredi 26 mars 2021 à Cotonou, un point de presse en prélude à la campagne de vaccination contre le coronavirus qui démarre le lundi 29 mars prochain. 78 sites situés dans les départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Borgou sont retenus par le gouvernement pour enregistrer et vacciner, les personnes éligibles désireuses de s’offrir une protection contre le COVID-19.

«Dès la semaine prochaine, 78 sites de vaccination seront ouverts dans les quatre départements pour enregistrer et vacciner toutes les personnes éligibles et désireuses de s’offrir une protection vaccinale », a informé le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Les autres départements vont aussi avoir des sites dédiés au personnel de santé de premières lignes. Concernant les quatre départements que sont, le Littoral, l’Atlantique, l’Ouémé et le Borgou, le ministre a renseigné qu’ils concentrent à eux seuls plus de 95 % des cas enregistrés. Le ministre a indiqué que plus de la moitié des décès concernent les personnes âgées de plus de soixante ans et 82 % des personnes décédées étaient porteurs d’une comorbidité. Les personnels de santé en premières lignes sont les plus exposés. Alors, la première phase de vaccination concerne les cibles résidant surtout dans ces quatre départements ayant une maladie comme l’hypertension artérielle, l’asthme, le diabète, la drépanocytose, l’obésité… et ceux âgés de plus de 60 ans.

Lors de ce point de presse, le ministre a rappelé qu’à la date du 22 mars 2021, le Bénin a enregistré 7100 cas avec 90 décès. Et ce bilan épidémiologique n’est que la partie visible de l’iceberg. Pour lui, «si nous voulons dans un avenir proche, conjuguer au passé cette pandémie et renouer avec un mode de vie normal, la vaccination apparaît comme la seule alternative solide et durable ». C’est pourquoi, grâce à l’initiative COVAX portée par GAVI, l’alliance mondiale du vaccin, l’OMS et l’UNICEF, en partenariat avec la République Populaire de Chine mais également, grâce à ses propres efforts, le Bénin a acquis plusieurs milliers de doses de ces vaccins contre la COVID-19. Il rassure que ces vaccins retenus par le Bénin ont préalablement fait l’objet d’une étude minutieuse par les comités techniques compétents qui se sont assurés de la fiabilité des données d’efficacité, de qualité et de sécurité disponibles sur ces vaccins.

A l’en croire, «sur la base des vérifications faites par les autorités sanitaires internationales, notamment l’Organisation mondiale de la santé et l’Agence européenne du médicament, les avantages conférés par la vaccination sont largement supérieurs aux risques que l’on peut encourir ». Mais, le gouvernement, comme pour toutes les campagnes de vaccination, a veillé à mettre en place dans le cadre de cette campagne, un système de surveillance et de prise en charge des manifestations indésirables qui pourraient survenir à l’issue de la vaccination. Les agents de santé sur les sites de la vaccination ont été formés en vue de minimiser et prendre en charge tout risque potentiel qui pourrait survenir.