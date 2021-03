Le gouvernement va procéder très bientôt, au recensement complémentaire des artisans. L’opération concerne les acteurs du secteur de l’artisanat qui n’ont pu se faire enrôler en 2019. C’est le ministre de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises qui a donné l’information samedi 27 février dernier, à l’occasion d’une causerie-débat, tenue dans la commune de Lokossa, dans le département du Mono.

C’est sur invitation d’un regroupement politique de Lokossa que le Ministre de l’artisanat a porté la nouvelle à l’assistance. Aux côtés de ses collèges des Affaires sociales et de la Microfinance et de la Justice et de la Législation, Modeste Kérékou a fait savoir que nombreux sont les artisans qui, au décompte, n’avaient pu participer à l’opération d’enregistrement biométrique organisée en 2019.

En effet, le gouvernement a fait le choix de la relance de l’opération de recensement et répond, insiste le ministre, à la volonté de ratisser large pour le projet Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch). Plusieurs objectifs sont visés à travers le recensement dont entre autres, l’élaboration d’un registre biométrique de métiers, la délivrance aux artisans d’une carte professionnelle biométrique et l’accès facile aux services du projet Arch, notamment en ses volets assurance maladie, microcrédit et formation, a rassuré Modeste Kérékou.

L’opération de recensement concerne toute personne intervenant dans l’un des métiers de l’artisanat et se fait dans tous les arrondissements du Bénin. Rappelons que le Bénin compte 311 métiers de l’artisanat répartis en quarante corps de métiers et huit branches d’activités.